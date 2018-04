Mette Gjerskov tror ikke, det gavner Socialdemokratiet at fyre hende, fordi hun ikke kunne få sig selv til at stemme for et burkaforbud. Foto: Kristian Jørgensen

Gjerskov: Uklogt at fyre mig

Roskilde - 25. april 2018 kl. 12:11 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke mig, det er jer. Sådan kan man lidt groft skåret opsummere Mette Gjerskovs holdning til, at hun nu er fyret som socialdemokratisk udviklingsordfører i Folketinget, fordi hun trodsede partilinjen og stemte imod et burkaforbud.

- Jeg tror, det er sundt for Socialdemokratiet at vise, at når der er sager, som er rigtig svære, så debatterer vi dem også, og vi træffer indimellem svære beslutninger. Jeg tror, borgerne gerne vil høre, at der er politikere med holdninger, og at det vigtigste er, at vi står op for, hvad vi mener. Jeg har stemt for mange stramninger på udlændinge- og integrationsområdet, men den sag går så tæt på borgerne og deres påklædning, og det kan jeg simpelthen ikke stemme for, siger Mette Gjerskov.

Spørgsmålet er, om hun bliver kørt ud på et sidespor i den socialdemokratiske gruppe på Christiansborg?

Mette Gjerskov mener ikke, at man skal overvurdere betydningen af et ordførerskab, men det er uden tvivl en sammenhæng mellem, at hun er gået imod partilinjen, og hvor meget hun nu har at skulle have sagt.

- Det er da et signal at tage ordførerskabet, men jeg tror virkelig, det er uklogt, for jeg tror, der er folk, der har brug for at høre den debat. Men det er da klart, at det får en konsekvens, siger Mette Gjerskov.

