Der skal være plads til de demokratiske debatter i Socialdemokratiet, mener Mette Gjerskov. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Gjerskov: Plads til rummelighed

Roskilde - 14. maj 2021 kl. 14:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Mette Gjerskov - medlem af Folketinget og opstillet i Roskilde-kredsen - har flere gange sagt fra, når hun har fundet, at stramningerne over for udlændinge er gået for vidt.

Flere gange er hun gået imod partilinjen. Det skete blandt andet, da den såkaldte smykkelov blev vedtaget.

Hvordan hun har det med den udlændingepolitik, Socialdemokratiet fører i øjeblikket, ønsker hun ikke at kommentere over for DAGBLADET. Hun henviser til sit opslag på Facebook, som lyder:

»Der skal være rummelighed i Socialdemokratiet til at tage de demokratiske debatter« - det skrev jeg i Roskilde Avis for nylig. Også når det er svært som i udlændingedebatten, hvor det jo er en kendt sag, at vi er nogle, der en gang imellem kunne ønske en anden balance.

Jeg har arbejdet virkelig godt og tæt sammen med Daniel Prehn i mange år, da han var min kredsformand. Han var superloyal mod mig og mod partiet, og stod mig altid bi, både når barometeret stod på vindstille og høj sol - og når det stod på orkan.

Jeg håber derfor også, at hans og andres brev bliver modtaget i samme ånd, som jeg oplever, at han altid har udvist: debat og dialog er værdifuldt - med respekt for og af kærlighed til partiet og medlemsdemokratiet.«

