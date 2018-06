Folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) vil have transportminister Ole Birk Olesen (LA) til at presse DSB til at give pendlerne på Ringsted-systemmet, som blandt andet tæller Viby og Borup stationer, bedre forhold. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Gjerskov: Minister må få DSB på rette spor

Roskilde - 04. juni 2018 kl. 14:10 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For godt et år siden blev pendlerne fra Viby og Borup lovet flere kompensationstog. Altså erstatningstog når det planmæssige tog bliver forsinket eller aflyst. Det betyder reelt, at et intercity tog, som ikke burde stoppe på de to stationer, alligevel stopper og tager passagerer med.

Men virkeligheden har været en anden, og statistikken tæller da også sit tydelige sprog. De pendlere, som er tilmeldt DSB's pendlergaranti, har i februar og marts i år fået en kompensation på henholdsvis syv og seks procent. I april er den kun på tre procent, men noget tyder på, at den kan blive høj igen for maj.

Det har fået Mette Gjerskov (S) til at stille spørgsmål til transportminister Ole Birk Olesen (LA) i denne uge.

Hun har bedt ministeren redegøre for, om tallene fra pendlergaratien er korrekt, samt at DSB på Ringsted-linjen de fleste måneder har ligget flere procent under det mål, de har på 82,9 procent tog til tiden.

- Og vil ministeren i forlængelse heraf oplyse antallet af aflyste tog samt oplyse, hvordan han vil sikre en bare nogenlunde rimelig information samt togdrift for passagererne på Ringstedsystemet, mens man venter på nye signaler og tog, som jo først ventes om en årrække, spørger Mette Gjerskov.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde lørdag den 2. juni. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy