Gjerskov: Hvor er visionerne blevet af?

Roskilde - 05. juni 2018

Der var drøje hug til regeringen, da folketingsmedlem Mette Gjerskov holdt sin tale ved Socialdemokraternes grundlovsmøde i Palæets have i Roskilde.

De kom blandt andet i relation til den grundlovssikrede ret til fri uddannelse.

- Hvor er visionerne blevet af? Regeringen sparer og skærer på uddannelserne. Jeg vil ikke kede jer med en masse tal, for det handler ikke kun om at flytte nogle millioner her og der. Det handler om troen på og visionerne for at forberede alle danskere på fremtiden. Og at vide helt ind i knoglerne, at uddannelse er af det gode - for hver enkelt af os og for fællesskabet. Det er selve det fundament, velfærdssamfundet bygger på, sagde Mette Gjerskov.

- Når vi så ser os rundt i landskabet med de visionære briller på, må vi spørge os selv: Hvor er der mest behov? Hvor får vi flest mønsterbrydere? Hvordan knækker vi den nød, at børn af ufaglærte skal sikres en uddannelse? Det gør de på erhvervsuddannelserne. Det er dem, som virkelig løfter unge mennesker ind i en tilværelse med stolte håndværkstraditioner, med det svendebrev, som kan gøre hele forskellen for det unge menneskes fremtid. Regeringen buldrer besparelser ud over uddannelserne. Det vil vi stoppe. Og vi vil give en kontant bonus til elever, der består udvalgte uddannelser. Erhvervsskolerne kan for alvor samle op om dem, der ikke har fået blyant, lineal og hammer i dåbsgave af de gode feer omkring vuggen.

Skammeligt

I forhold til grundloven pegede hun på dens kvaliteter, der fx sikrer religionsfrihed og ytringsfrihed. Men hvad med retten til rent vand og ren luft?

- Her er visioner vigtige. Her skal vi have det lange lys på og ikke bare tænke en valgperiode frem, ja ikke engang en generation frem. Hvor havde vi været i dag, hvis ikke vi havde haft en visionær Stauning, der sikrede os alle adgang til strande i hele landet? Tag ikke fejl - dengang var det ikke nemmere at bakse med de rige mennesker ved Strandvejen og andre steder - mennesker som mener, at de bør have den fulde ret til strand og hav, og gerne investerer i hegn og pigtråd for at få det. Men han stod fast. Han havde en plan. Og det nyder vi godt af nu, generationer senere. - De grundlæggende principper og visioner er under pres. Det kunne være vældig nyttigt at få dem stadfæstet i Grundloven. Tag nu klimaet. Vores Venstre-klimaminister rejste til klimatopmødet i Paris med et eneste budskab: Danmark vil have rabat. Danmark vil have lov til at udlede flere klimagasser. Som en af de mest klimaudledende nationer i verden ville vi smyge os uden om ansvaret! Som det eneste land i verden ville Danmark have rabat. Det er jo det glade vanvid. Det er visionsløst, det er bagstræberisk, og det er skammeligt.

- Nu, hvor valget nærmer sig, har selvsamme klimaminister Lilleholt købt et grønt slips og lavet nogle helt utilstrækkelige klimalappeløsninger. For lidt, for sent og for slapt. Der er ingen visioner. Bjørn Lomborgs klimaskepsis ligger stadig i Venstres dna. De har meget belejligt glemt FN's tidligere generalsekretær Ban ki-Moons forudsigelse: »Vi er den første generation, som kan udrydde fattigdom - og den sidste, der kan stoppe klimaforandringerne.« Vi må handle nu. Alligevel vælger Venstre at spille hasard med klimaet, spille hasard med fremtiden. Det kan ikke nok så mange grønne slips ændre på, sagde Mette Gjerskov.

Den store plan

Hun tilføjede, at hun er bekymret for, at dansk politik i disse år »hopper formålsløst fra tue til tue. Smarte snuptagsløsninger, som er designet til at blive præsenteret live i den bedste sendetid foran et eller andet forhandlingslokale med en udenadlært kæk bemærkning, som skal dække over manglen på substans. Lapperier hist og pist krydret med populistiske meldinger.«

- Først skal alting flyttes til Jylland, og nu skal vi pludselig styrke København. Den økonomiske fremgang bruges på skattelettelser i stedet for at polstre velfærdssamfundet mod hårdere tider. Hvor er den store plan, peger ikke bare generationer, men århundreder frem? Hvad blev der af eviggyldige værdier som tolerance, åndsfrihed og solidaritet? I stedet står vi med hverdagspolitiske gniderier, hovsameldinger og symbolpolitik. Lad os håbe, at det bliver bedre. Og inden næste grundlovsdag kommer valget. Så må vi se om vælgerne er enige, sagde Mette Gjerskov.