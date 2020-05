Børns Voksenvenner Roskilde plejer at tjene penge på Roskilde Festival og er også til stede ved byparkskoncerterne. Begge er aflyst i år, så bevillingen på 30.000 kroner fra Liljeborgfonden vækker glæde hos formand Jesper Kejlhof. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Givende dag for Børns Voksenvenner

Roskilde - 25. maj 2020 kl. 19:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børns Voksenvenner Roskilde havde en god lørdag. For første gang i lang tid kunne foreningen komme ud og fortælle om sit arbejde med at skabe venskaber mellem børn og voksne, og det skete ved at have en stand på Stændertorvet.

Dagen blev ekstra god, da der indløb en bevilling fra Liljeborgfonden på 30.000 kroner til foreningens arbejde.

- Det er fantastisk at mærke opbakningen, både økonomisk fra Liljeborgfonden, men også fra borgerne på gaden, siger Jesper Kejlhof, der i øvrigt samme dag blev genvalgt for to år til formand.

Tilskuddet falder på et ekstra tørt sted, da Børns Voksenvenner i år går glip af de indtægter, foreningen plejer at tjene ved at arbejde på Roskilde Festival, som jo er aflyst. Børns Voksenvenner Roskilde har eksisteret i 14 år og har sørget for mere end 200 venskaber mellem børn og voksne igennem årene.

