Gitte Simoni fra Vindinge, der også er medlem af Roskilde Byråd, går efter at blive spidskandidat for Dansk Folkeparti ved det kommende valg til Sjællands Regionsråd.

Send til din ven. X Artiklen: Gitte vil være ny DF-spids: Ønsker kortere vej til Sorø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gitte vil være ny DF-spids: Ønsker kortere vej til Sorø

Roskilde - 22. november 2020 kl. 05:38 Kontakt redaktionen

En kortere vej til Sorø, hvor Sjællands Regionsråd træffer mange vigtige beslutninger, der også har betydning for Roskilde-området.

Sådan lyder et hovedpunkt for Gitte Simoni fra Vindinge, der hidtil har været gruppeformand for Dansk Folkeparti i regionsrådet, og som desuden er medlem af Roskilde Byråd.

Hun satser nu på at blive partiets nye spidskandidat ved næste valg til regionsrådet i efteråret 2021, efter at partiets hidtidige leder Peter Jacobsen fra Kalundborg har valgt ikke at genopstille.

- Han fortalte mig fortroligt om det for efterhånden længe siden, og jeg har derfor haft god tid til at oveveje denne beslutningen. Jeg føler mig klar til at overtage stafetten, fortæller Gitte Simoni.

- For Roskilde kan det få stor betydning, at der kommer en spidskandidat fra DF, så vores område kommer langt mere på landkortet i Sorø, hvor regionsrådet har til huse. Vi har alt for dårlige erfaringer med, at Roskilde blev klemt, f.eks. da sygehusplanen blev vedtaget i 2010.

Sygehus og grusgrave

Gitte Simoni nævner to områder, hvor hun især vil sætte ind.

- Jeg vil sikre så meget aktivitet som muligt på Roskilde Sygehus. Det bla. skadestuen med læger hele døgnet, som Dansk Folkeparti var med til at sikre i den nuværende konstituerings-aftale.

- Men endnu vigtigere er, at sygehuset også i fremtiden kommer til at rumme masser af aktivitet - også sengepladser.

- Roskilde Kommune skal også have mulighed for at lave sundhedshus på matriklen, men sygehuset må komme i første række for at sikre muligheden for lokal behandling og vigtige arbejdspladser.

Det gælder både for at sikre sygehusbehandling lokalt men også vigtige arbejdspladser."

Et andet indsatsområde for Gitte Simoni er den omfattende grusgravning omkring Roskilde.

- Vores område ligner efter man års grusgravning en hullet schweizerost, og mange af borgerne er udsat for støj, støv og andre gener.

- Regionen må i fremtiden sikre, at der bliver taget hensyn til Roskildes borgere når det gælder grusgravning, bl.a. gennem bedre kontrol.

- Jeg vil forsætte arbejde for en national strategi for grusgravning. Det kan sikre naboerne bedre.

- En sådan strategi skal sørge for spredning af grusgrave over hele landet, genbrug af materialer ved anlægsarbejde, så der er mindre brug for nyt grus, samt kompensation til naboerne.

Gitte Simoni har i den seneste periode efter valget i 2017, da DF indgik i et konstituerings-flertal sammen med S og SF haft følgende centrale poster:

Gruppeformand, budgetforhandler, medlem af forretningsudvalget, sygehusudvalget samt formand i udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering.