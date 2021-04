Gitte Simoni. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Gitte Simoni (DF): Det giver større indflydelse

Roskilde - 22. april 2021 kl. 05:46 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

- I virkeligheden får man større indsigt og dermed indflydelse, når man samtidig kan følge med og afgøre sagerne på to forskellige niveauer.

Sådan fortæller Gitte Simoni (DF) om sit politiske arbejde i både Roskilde Byråd og Sjællands Regionsråd. Ved efterårets kommunalvalg genopstiller den 36-årige skolelærer fra Vindinge til begge dele.

Blå bog Født: 1984 i Ishøj ,hvor Faderen var anlægsgartner og moderen hjemmegående. Student fra VUC Hvidovre. Arbejdede derefter et år som lærervikar. Uddannet lærer fra Københavns dag og aften seminarium. Har derefter undervist en række forskellige steder. Underviser nu på FGU i Holbæk. Flytter 2011 til Roskilde med familien, der nu også omfatter en mand og to børn. Medlem af Dansk Folkeparti fra 2006. Valgt til Roskilde Byråd og Sjællands Regionsråd i 2013. Genopstiller ved kommunalvalget i november til begge - Som eksempel vil jeg nævne grusgravningen, der er ved at underminere Roskilde fra flere sider, bl.a. ved Vindinge og Darup. Men vi kan ikke gøre så meget, fordi udvinding i den overordnede råstoflov har fortrinsret.

- Kommunen kan ikke stille meget op, men i regionen har vi nu besluttet at skærpe tilsynet med entreprenørerne, så de ikke bare kan holde flere grave åbne samtidig i årevis. Nu bliver der holdt nøje øje med dem, forklarer Gitte Simoni.

Mod EU og flygtninge Allerede som 22-årig meldte hun sig ind hos Dansk Folkeparti.

- Hvis man vil have indflydelse, må man gøre noget. Det er ikke nok at sidde hjemme og brokke sig.

For Simoni var der især to grunde til at vælge DF:

- Jeg er indædt modstander af EU, og vi skal bare ud af den union. Danmark skal være selvstændig, så vi selv kan bestemme og ikke bliver underlagt internationale beslutninger eller regler fra andre.

Samtidig mener Simoni, at der er kommet alt for mange flygtninge og indvandrere til landet, hvilket efter hendes opfattelse skaber store problemer.

- Selvfølgelig skal vi hjælpe forfulgte mennesker på flugt, men det bør ske tæt på hjemlandet. Så kan de let og hurtigt komme tilbage og hjælpe med at genopbygge deres eget land, når problemerne er overstået.

Med i samfundet Gitte Simoni hæfter sig ved, at selv om indvandrere eller flygtninge har været i Danmark gennem 30 år eller mere, lever en stor del af dem stadig i en parallel verden uden at være aktivt med i samfundet.

- Når man skal leve her, må vi også kunne forlange, at folk forsørger sig selv, at de taler dansk, og at de hele taget deltager.

- Alle må bidrage til vores samfund, og så er der også 'plads til alle der vil', som det hedder i den gamle Oskar Hansen-sang om 'Danmark for folket'.

Bevarer et sygehus Som det vigtigste resultat af arbejdet i Sjællands Regionsråd fremhæver Gitte Simoni, at hun sammen andre valgte fra Roskilde-området, har været med til at sikre, at der fortsat bliver et fungerende hospital med senge og forskellige funktioner på Roskilde Sygehus.

- Da jeg kom ind i Regionsrådet, fik vi at vide, at Sygehusplanen fra 2010 var støbt i beton. Den var nemlig kunne derfor ikke ændres, forklarede administrationen.

- Men nu har vi i fællesskab sørget for, at de folkevalgte stadig kan være med til at bestemme, forklarer hun.

Plads til børnene

I Roskilde kommune mener Simoni, at et af de vigtigste punkter bliver at sikre plads til børnene, på institutioner og skoler.

- Vi kan ikke sende de små rundt om i hele kommunen. De må have de nødvendige tilbud, hvor de nu lever og bor, forklarer Gitte Simoni.

Her henviser hun bl.a. til sin egen hjemby Vindinge, hvor befolkningen vokser kraftigt. Men det samme gælder også i Ågerup og flere steder inde i Roskilde by.

Dansk Folkeparti har haft tilbagegang i meningsmålingerne siden de seneste valg, men det får ikke Gitte Simoni til at give op:

- Jeg er overbevist om, at når først vælgerne står i stemmeboksen, så husker de også, hvad vi har lovet og udrettet.