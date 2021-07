Politiet på patrulje til søs. Det var sådan, en 59-årig mand endte med at blive sigtet for tre lovovertrædelser, blandt andet spritsejlads. Foto: Mik Foto: Mik

Gin og tonics kostede bådejer kæmpebøde

Roskilde - 12. juli 2021 kl. 12:39 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Selv om en 59-årig virksomhedsejer og direktør fra Glostrup er indehaver af en stor motorbåd, går der et års tid, før han kan sætte sig ved roret og sejle i den igen.

Han har nemlig mistet retten til at få både, bortset fra robåde, efter at han holdt fest til søs i slutningen af juni sidste år.

Det var ikke festen som sådan, der var kriminel, men da han sejlede i båden, mens han stadig var fuld, kom det til at koste ham dyrt i form af en gedigen bøde og altså en mistet ret til at føre motorbåd eller sejlbåd i et år.

Dommen faldt i Retten i Roskilde i begyndelsen af denne måned, hvor den 59-årige direktør ikke var mødt op. Derfor støttede retten sig til den forklaring, han tidligere havde givet. Her havde den 59-årige fortalt, at han var taget på fjorden om fredagen, og at han skulle mødes med nogle venner, som kom i en anden båd. Sidst på eftermiddagen blev der kastet anker i Kattinge Vig, og de to både blev tøjret til hinanden, hvorefter de blev liggende for svaj i de kommende timer, hvor der blev badet og grillet og drukket forholdsvis tæt. Først omkring solopgang gik den 59-årige selv i seng efter at have indtaget både øl og vin og stribevis af gin og tonics af en ukendt styrke.

Vækket af ankeralarm Op ad formiddagen blev den 59-årige vækket af ankeralarmen. På det tidspunkt var vennerne i den anden båd sejlet hjem, og tilbage om bord i hans egen motorbåd var kun nogle få, som ikke havde erfaring med at sejle. Det var en del af forklaringen på, at ankeret blev fejlbetjent. Det skulle have været renset for ålegræs, inden det blev trukket helt ind i ankertunnelen, men det skete ikke, så det satte sig fast og var hverken komme op eller ned. Selv slag på ankeret med en tung hammer var uden virkning. Ankeret var ikke til at rokke. Og imens drev den store motorbåd langsomt, men sikkert imod land.

Sejlede til ankerbøje Den 59-årige vidste godt, han havde fået for meget aftenen forinden, og det havde heller ikke været hans mening, at han skulle sejle om lørdagen. Hensigten var nemlig, at festen skulle være fortsat lørdag, og at han først skulle tilbage i havn søndag. Men han følte sig 100 procent klar, og i den givne situation syntes han ikke, han havde noget valg, så han startede motoren og sejlede roligt hen til en nærliggende bøje ved indsejlingen til Kattinge Vig - en af de bøjer, som netop er lagt ud, så lystsejlere har mulighed for at fortøje til dem.

Og så var det, at politiet dukkede op. Lovens lange arm rækker nemlig også ud på fjorden, hvor Midt- og Vestsjællands Politi med jævne mellemrum er ude at kontrollere trafikken til søs, akkurat som det sker til lands.

1,88 promille Også til søs er et af de første spørgsmål, der bliver stillet, om føreren af båden vil vise sit førerbevis i form af et duelighedsbevis eller et speedbådsbevis. Det kunne den 59-årige ikke. Han kunne heller ikke finde forsikringsbeviset, og det skal man også kunne. Og endelig var hans egen tilstand et problem. Han havde ikke drukket, siden han vågnede, forklarede han betjentene - de tomme ølflasker, der stod fremme, var reminiscenser fra nattens fest, sagde han - men ikke desto mindre pustede han to gange i alkometeret, og begge gange slog det ud med værdier, der langt overskred det tilladte. Da var klokken 11. En blodprøve, der blev taget mere end halvanden time senere, viste en promille på 1,88.

Rettidig omhu? Selv om den 59-årige selv mente, at han havde vist rettidig omhu for sin båd og sin besætning ved at forhindre, at den drev på grund, var retten ikke enig. Den lagde vægt på, at bådens motor såvel som dens ror fungerede fint, og at den 59-årige kunne have ringet efter hjælp.

At ankeret sad fast og derfor ikke kunne bruges, var i rettens optik ikke en omstændighed, der gjorde det tvingende nødvendigt at tænde bådens motor for at afværge en truende skade på personer eller på båden. Derfor blev den 59-årige fundet skyldig i spiritussejlads.

Dyrt regnestykke Han blev også dømt for ikke at have speedbådsbevis med - selv om det faktisk lå i en skuffe i kahytten, men det havde den 59-årige glemt. Han blev også dømt for ikke have forsikringspapirerne med, selv om han havde betalt forsikringen. Den kopi, han havde med, var bare ikke god nok, og først senere blev han klar over, at han kunne have fundet dokumentationen frem på en app. Hvert af disse forhold kostede en bøde på 1500 kroner.

Den tungtvejende straf blev dog udløst af spiritussejladsen. På det område beregnes bøden - akkurat som det er tilfældet til lands - ved at multiplicere den målte promille med månedslønnen, og det regnestykke giver 82.000 kroner. Samlet set skal den 59-årige således betale 85.000 kroner i bøde, samtidig med at han blev frakendt retten til at føre fartøjer, der drives af sejl eller motor, i et år. Robåde må han dog gerne stævne ud i.

