Gimle spiller videre - handifestival udsat

Tanken, hvor Gimle har langt de fleste af deres arrangementer har en max kapacitet på 550 personer. Og dermed er de langt under grænsen for arrangementer, som bør aflyses.

Gimle opfordre til, at man løbende holder øje med deres hjemmeside for nye udmeldinger.

- Den beslutning er truffet i samarbejde med arrangørerne og med udgangspunkt i, at arrangementet har en særlig udsat målgruppe. Selvom vi holder os under 1.000 billetkøbere til selve arrangementet i Hal D, kan vi ikke garantere, at der ikke er samlet over 1.000 mennesker i hele Roskilde Kongrescenter den pågældende dag, da det er eksklusiv andre aktiviteter og andet personale, siger Marie Grongstad.