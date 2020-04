Sidste år sluttede Poul Krebs sommerens koncerter i Byparken af, og i år var det meningen, at Lis Sørensen, Allan Olsen, Johnny Madsen og Jada og Clara skulle have optrådt. Foto: Kenn Thomsen

Gimle om aflyst sommer: Vi vender stærkt tilbage

»Sommeren er forbi og den nærmest fløj afsted ...« Gimle i Roskilde kan synge med på C. V. Jørgensens klassisk sang, for spillestedet står tomhændet tilbage, efter at både sankthansaften i Byparken, alle fire byparkskoncerter og debutanten Musik i Hedeland er aflyst. Spillestedsleder Lars Sloth er ikke »vanvittig overrasket,« men stadig meget ærgerlig.

