Gimle klar igen med livemusik

Roskilde - 27. august 2020 kl. 05:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag bliver en mærkedag for Gimle. Da begynder koncerterne nemlig igen efter fem lange måneder uden lyd i salene.

Et par koncerter, der skulle have foregået i de sidste dage af august, er blevet udskudt, og det er der en økonomisk forklaring på.

De kompensationsordninger, som Gimle får penge fra, betød, at der ikke måtte være aktiviteter inden den 1. september.

De kommende måneder være der være plads til omkring 120 siddende gæster i Gimles store sal, Tanken, i stedet for de sædvanlige 550 stående feststemte musikelskere.

- Det løber ikke rundt økonomisk, men vi håber på, at politikerne kommer med nogle flere kompensationer, siger spillestedsleder Lars Sloth.

De første koncerter på Gimle bliver: 1. september Peter Sommer og Tiggerne i Roskilde Kongrescenter – få billetter tilbage

4. september Johnni Hefi og Jøden

5. september Motor Mille med band i Roskilde Kongrescenter

5. september Joyce//Blinkfang// Ecstacy in Order - Udsolgt

9. september Teitur – spiller to shows på samme aften – udsolgt

10. september Pligten Kalder

13. september Optakt

Et begrænset antal tilskuere kan godt fungere for mange af Gimles planlagte koncerter. Men med de arrangementer, der har solgt mange billetter, har det været nødvendigt at finde andre løsninger. Derfor er nogle arrangementer flyttet til Roskilde Kongrescenters sal A. Det gælder fx tirsdagens koncert med Peter Sommer og Tiggerne.

Her har koncerterne foreløbig fået plads på samme datoer.

- Vi er sat i verden for at præsentere musik, så selv om det i en periode bliver på en helt anden måde end før Covid-19-pandemien, har vi som spillested også et ansvar overfor både publikum og musikken for at komme i gang, siger Lars Sloth.

Lige nu arbejdes der på højtryk for at justere alle efterårets koncerter, så de kan gennemføres efter myndighedernes retningslinjer. Der er mange ender, der skal mødes, så der vil sandsynligvis også komme aflysninger.

- Vi skal blive enige med artisten om forholdene, og så kommer vi til at melde det ud løbende, forklarer Lars Sloth.

På en anden måde Der er allerede arrangementer, som er blevet aflyst. Eksempelvis giver arrangementer med Danseriet ikke mening, da det ikke er tilladt at danse rundt i øjeblikket.

- Ved meget af det, der er aflyst, er det ikke os, som har taget beslutningen. Eksempelvis ved metalkoncerter er det en del af oplevelsen, at man står op, siger Lars Sloth og oplyser, at Gimle dog har forhandlinger i øjeblikket, hvor der kan blive tale om at prøve metal af for siddende gæster.

- Vi tror stadig på, at det kan give de intime koncertoplevelser, som Gimle er kendt for, siger Lars Sloth.

Når Gimle åbner på tirsdag, bliver det også med en relancering af caféen, som har været igennem en større renovering og nu hedder The Raven.

Derudover har medarbejdere og frivillige været til møder og workshops, så de er trænet i alle retningslinjer fra myndigheder i forbindelse med Covid-19, så både publikum, musikken og personalet føle sig trygge ved koncerterne.britt