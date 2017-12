Se billedserie Lyreco leverer kontorartikler og andre produkter til arbejdspladser og har fået forlænget sin fireårig aftale om at levere til 89 kommuner og en række statslige institutioner via SKI. Aftalen er den hidtil største i Lyrecos historie og har en samlet værdi på 561 millioner kroner. Foto: Kim Rasmussen

Gigantordre på over en halv milliard til Roskilde-virksomhed

Roskilde - 12. december 2017 kl. 12:48 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomheden Lyreco, der har skandinavisk hovedsæde i Roskilde, har fået sin hidtil største ordre i hus efter at have indgået en fireårig aftale med SKI - Staten og Kommunernes Indkøbsservice.

Ordren har en samlet værdi på 561 millioner kroner og sikrer, at Lyreco bliver leverandør af kontor- og skoleartikler til 89 kommuner og en lang række statslige institutioner som for eksempel Finansministeriet og Politiet.

I 2013 indgik Lyreco en aftale med SKI om levering til 61 kommuner. Den havde en samlet værdi på 323 millioner kroner, men siden er staten også kommet med, og det er forklaringen på forøgelsen.

Hos Lyreco er der selvsagt stor glæde og lettelse over, at det lykkedes at få forlænget aftalen.

- Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at vi alle sammen havde armene over hovedet, da vi modtog beskeden om, at vi havde vundet SKI-aftalen med staten. Vi er i et stærkt konkurrencepræget marked under store forandringer, og vi står selv midt i en transformation. Set i det perspektiv giver det en enorm tryghed at få en aftale af denne størrelse og varighed i hus, siger Michael Baun Christensen, administrerende direktør i Lyreco Scandinavia.

Ifølge Michael Baun Christensen har Lyreco kørt med to scenarier alt efter, om man ville miste eller beholde aftalen med SKI.

- Begge dele var lige sandsynlige, så det var ekstremt vigtigt for os at vinde aftalen for at sikre arbejdspladser lokalt i Roskilde. Nu kan vi holde jul med god samvittighed, siger han.

