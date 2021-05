Region Sjælland har kendskab til seks steder i Roskilde Kommune hvor det kemiske stof PFOS kan være brugt i brandskum. PFOS er fundet i forhøjede mængder i kød fra køer, som har græsset i et område ved Korsør. Nu vil miljøministeren have kortlagt, hvor stoffet har været brugt over hele landet, så eventuelle forureninger med stoffet kan konstateres. Foto: Anders Ole Olsen

Giftigt stof kan være brugt hvor der i dag ligger boliger

Efter at stoffet PFOS, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, er fundet i kød fra køer, som har græsset på en tidligere brandskole ved Korsør, skal alle kommuner nu til at undersøge, om der er flere uopdagede giftgrunde som følge af brugen af brandskum med PFOS og PFAS.

