Det er klager fra Strandvænget i Jyllinge Nordmark, som har fået medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så kystsikringen er sat i stå, mens der bliver lavet et nyt grundlag for projektet. Forsinkelsen koster penge. Den bør kommunen betale, mener Venstre, mens Radikale siger nej. Foto: Lars Kimer

Genvejen er endt med at blive en omvej

De første spørgsmål er fortsat ubesvarede efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i fredags, som gik Roskilde Kommune imod og dikterede en helt ny sagsbehandling. Det sidste spørgsmål kan der være mange svar på, men i Jette Tjørnelunds optik kan byrådet sige sig fri for at have et vist ansvar.

Hvor længe vil der gå, før der står et lovligt, afsluttet dige i Jyllinge Nordmark? Hvad vil det koste? Hvem skal betale? Og hvordan kunne det gå så galt, at digeprojektet nu skal nærmest helt forfra?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her