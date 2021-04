Gensyn med minikonfirmanderne

I Jakobskirken på Astersvej tog medarbejderne onsdag imod minikonfirmanderne fra Lysholmskolen. De to grupper børn begyndte på deres minikonfirmandforløb i november, hvor præsten underviste dem på skolen, men det blev afbrudt i december, da meget af samfundslivet blev lukket ned. I dag fik de belønningen for deres tålmodighed og kunne mødes med sognepræst Mogens Ohm Jensen i kirken.

Minikonfirmanderne tændte lys, sang sammen og hørte fortællingen om patriarken Jakob, som Jakobskirken er opkaldt efter. Fadervor blev hjulpet på vej med fagter, for eleverne bruger TegnTilTale for bedre at gribe meningen med ordene. Højdepunktet kom, da præsten gav dem lov til at ringe med kirkeklokkerne og lave stor lyd.