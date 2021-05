Ind imellem snakkene med de besøgende i atelieret fik Kirsten Duus også tid ti at arbejde på nogle af de værker, der lige mangler det sidste. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Gensyn med den usnobbede kunstfestival

- Du kan godt skrive, at det her er et fantastisk initiativ! Det er utroligt, så mange gode kunstnere, der er i Roskilde!

Det budskab kom fra to ældre veninder fra Jyllinge, da de trådte indenfor i Pia Malmstrups galleri i Kirkegade på Sankt Jørgensbjerg. De to førstnævnte benyttede 2. pinsedag til at tage på kunstrunde i Roskilde, Kunst i Pinsen, og det fjerde stop på turen gjorde de hos sidstnævnte, der var blandt de kunstnere, der slog dørene op til deres atelierer og gallerier.