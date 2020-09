Se billedserie Så »flot« så det ud fra oven mandag aften, da branden fortsat ulmer hos Solum. Foto: Daniel Tronholm

Gense de vilde billeder af den brændende »vulkan«

Roskilde - 27. september 2020 kl. 10:09 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

»Vulkanen« hos affaldshåndteringsvirksomheden Solum i Roskilde ulmer stadig. Og det er uvist, hvor længe det kommer til at vare ved. Måske helt op til en måned.

Den store glød tiltrækker sig naturligvis opmærksomhed, blandt andet fra fotografer. En af dem er Daniel Tronholm fra Vindinge, som har en lille drone, han elsker at tage billeder med, og mandag aften ramte han nogle helt fantastiske skud af branden, som vi har fået lov at bringe.

- Jeg har fløjet drone i mange år. Lige nu har jeg en lille bitte drone på 249 gram til bare 3000 kroner. Den er så lille, at den ikke kræver ansvarsforsikring, og da jeg flyver uden for byzoner kan jeg også slippe for et dyrt professionelt dronecertifikat, fortæller han.

Det var Daniels kone, som i aftes kørte forbi Lillevang, og da hun kom hjem, kunne hun fortælle, at det lyste helt vildt flot op fra Solum, hvor branden er opstået.

- Det var naturligvis mit signal til at komme af sted med dronen, og jeg nåede det lige i skumringen. Jeg kunne godt fornemme, at det var en speciel aften. Hvis det bliver for mørkt, så flyver dronen, jeg har, simpelthen ikke, forklarer han.

- Jeg synes selv, at billederne er blevet helt vildt flotte. Det er min hobby, så jeg er altid rigtig glad, når noget lykkes godt, og folk kan lide det. Jeg tager også tit til Boserup, fjorden eller Hedeland for at skyde billeder, og her i Vindinge kontakter folk mig af og til for at få skudt et billede af deres hus, hvis de har bygget om fx. Så hygger jeg mig med det, fortæller han.

Daniel Tronholm gik i begyndelsen af 90'erne på Roskilde Handelsskole og har siden da arbejdet for Coop i blandt andet Osted. I dag er han uddeler i Superbrugsen i Herstedvester, og i fritiden er han spejderleder hos KFUM Spejderne i Roskilde Ring.

