Torben Stevold er tilbage som formand for Roskilde Handel, som han her taler for på en tidligere generalforsamling. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Genindsat: Stevold vil samle splittet handel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genindsat: Stevold vil samle splittet handel

Roskilde - 17. april 2018 kl. 12:22 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To år efter han gik af, er Torben Stevold tilbage som formand for Roskilde Handel.

Siden hans afgang har der været en del interne uenigheder om handelstandsforeningens retning, og områdedirektøren for Danske Bank blev derfor opfordret til at genopstille for igen at få ro på bagsmækken.

Han blev vel at mærke ikke opfordret af oprørske elementer i foreningen, men af den siddende bestyrelse inklusiv formand Svend Overgaard.

Torben Stevold blev mandag aften valgt, men han lod sig kun overtale, fordi han fik frie hænder til at sætte sin egen bestyrelse.

- Jeg havde nogle betingelser, som jeg tror kan være med til at samle handlen med den splittelse, der har været åbenlys for alle. Det accepterede de (den tidligere bestyrelse, red.) også, selvom det betød, at nogle af dem ikke ville komme med ind i en ny bestyrelse, siger Torben Stevold.

Han afviser at have udpeget bonkammerater og rygklappere til bestyrelsen. Medlemmerne er valgt ud fra placering i byen og branche for at skabe en vis spredning.

- Alle dem, der er kommet ind i bestyrelsen, er ikke nogen, jeg kender godt. Det er ikke nogen, der bare kommer til at sidde og kigge, det er allesammen folk, der brænder for det, siger Torben Stevold.

Den nye bestyrelse består af uddeler i Superbrugsen Algade Cemil Hursidovski, medindehaver af Skoda på Københavnsvej Jacob Bøg, indehaver af Skoringen i Algade Tina Langkilde, butikschef for Bahne i Algade Anne Neel, leder af spillestedet Gimle Lars Sloth, indehaver af Kaffeekspressen i Algade Søren Nayberg, revisor i Dansk Revision John Petersen. Suppleanter er Jeannette Dalsgaard fra Rådhuskælderen og Pia Enig fra guldsmeden Andersen og Enig.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde tirsdag den 17. april. Du kan købe adgang til at læse dagens avis på linket her: