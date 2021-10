Send til din ven. X Artiklen: Genforeningsstenen er kommet frem i lyset igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genforeningsstenen er kommet frem i lyset igen

21. oktober 2021

Genforeningsstenene overalt i Danmark er fredede. Skjult og ukendt for de fleste har der siden 1920 stået en sådan genforeningssten ved Roskilde Højskole.

Højskolen var grundlagt og bygget i 1907 af den agtede og aktive forstander Thomas Bredsdorff. Selvfølgelig skulle han og skolen også fejre den lykkelige genforening. På højskolens jordareal havde nogle af hans sønner fundet en stor sten, da man udgravede en skyttegrav som en del af Tunestillingen, der skulle beskytte hovedstaden mod et muligt tysk angreb fra vest. Denne sten kunne passende bruges, selv om den ikke er en af de mest imponerende.

Bredsdorff bestemte selv indskriften:

"TIL DEN LYKKE MAN ALDRIG SAA MAGE

SAA END LEVER DEN GAMLE AF DAGE 1864 - 1920"

Den svært forståelige tekst er to linjer fra Grundtvigs trøstesang "Fædreneland" fra 1848. Den gamle af dage er et gammeltestamentligt udtryk for Gud. Altså udtrykker de to linjer, at denne aldrig før sete lykke skyldes den stadig levende Gud, og årstallene angiver tabet og genvindelsen af Sønderjylland.

På højskolens fødselsdag den 17. juli 1920 - altså et par dage efter selve genforeningen - blev stenen afsløret, da godt 400 mennesker var samlet på skolens mødeplads nede i haven. Efter taler af en tidligere lærer, højskoleforstander Anders Vedel fra Krabbesholm, om genforeningen og af højskoleforstander Th. Bredsdorff selv skete der det enestående ved en genforeningsfest, at en tysk præst tog ordet. Han var i Danmark for at studere højskoleinstitutionen og boede på det tidspunkt på Roskilde Højskole.

På fejlfrit dansk sagde han bl.a.:

»Mine kære venner! Jeg kan ikke i øjeblikket udtrykke, hvad der fylder mit hjerte. Vi, min hustru og jeg, er kommet her til Danmark i en stund, da tusinder og atter tusinder glæder sig over at have forladt mit fædreland Tyskland. Men vi har med jer oplevet, at kærlighed til folk og land er menneskenes højeste ret. Ikke et eneste uvenligt ord har lydt imod os i disse dage. Det har vi erfaret med dyb glæde. Der er altså kredse i verden, hvor man kan mødes i fælles stræben, i fælles håb for en bedre fremtid, for menneskenes oplysning og uddannelse. Ikke en uddannelse til et bestemt embede eller fag, nej en uddannelse til at blive et bedre menneske... Jeg takker denne skoles forstander, som er min lærer og ven. Jeg takker dem alle, og jeg takker Danmark, der ikke blot har hjulpet tusinder af vore børn, men givet os nye tanker, som kan hjælpe os at bygge vor fremtid.«

Ifølge Bredsdorff var alle forsamlede stærkt grebne af denne bemærkelsesværdige tale holdt af en tysker netop ved genforeningsfesten. Derefter gik forsamlingen op til genforeningsstenen ved skolens indkørsel, hvor elevforeningens formand, gårdejer Hans Sørensen, Ramsømagle, afslørede genforeningsstenen og på elevforeningens vegne overdrog stenen til skolen.

I 1920 og de næste cirka 10 år blev der i Danmark rejst omkring 600 sten til minde om genforeningen, heraf 12 i den nuværende Roskilde Kommune, men selvfølgelig flest i Sønderjylland.

Sandsynligvis engang i 1960'erne blev genforeningsstenen så flyttet til det store område syd for hovedbygningen hen mod Nyborgvej og Nordhøjen, sikkert som følge af arbejderhøjskolens ny- og tilbygninger. Derved kom den helt ud af syne og blev stort set glemt. Nu, da området skal bebygges, har Slots- og Kulturstyrelsen tilladt endnu en flytning. Ifølge ovennævnte beretning og flere luftfotos er stenen tilnærmelsesvist kommet tilbage til sit oprindelige sted for enden af Thomas Bredsdorffs Alle. Den er derved blevet meget mere synlig og giver således en ekstra dimension og en historisk tilknytning til Højskolebygningen, som heldigvis blev reddet og nu står som et flot bygningsværk.

Flytningen, som denne gang ikke blev gjort af nogle drenge, men af stærke maskiner og kyndige mænd, blev overvåget af en repræsentant for Roskilde Museum, som har tilsynet med genforeningsstenen.

I Jul i Roskilde 2019 har jeg skrevet om alle 12 genforeningssten i Roskilde Kommune. På Grænseforeningens hjemmeside kan man finde en oversigt over samtlige genforeningssten i Danmark.

Gorm Bruun Hansen

