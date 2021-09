Hvis Michael Philip Hansen-listen får magt, som den har agt, får kommunaldirektør Henrik Kolind silkesnoren, når det ny byråd tiltræder efter nytår. Foto: Anders Ole Olsen

Genfødt lokalliste: Fyr direktøren

Roskilde - 22. september 2021 kl. 12:41 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Et længe varslet skridt blev taget i denne uge, da Michael Philip Hansen-listen afleverede en kandidatliste og stillerlister, som med al sandsynlighed betyder, at listen igen er at finde på stemmesedlen, når der er kommunalvalg den 16. november.

Bag listen står Michael Philip Hansen, Hyrdehøj, som også stillede op i 2013, men ikke i 2017.

Michael Philip Hansen er en af de flittigste bidragydere til den lokale debat, hvilket blandt andet kommer til udtryk i form af stribevis af læserbreve i lokalpressen, og det er også i disse læserbreve, at han for mere end et år siden har meddelt sine intentioner om at stille op igen.

Til dette efterårs valg bliver han dog ikke den eneste kandidat på Michael Philip Hansen-listen. Der er nemlig to kandidater. Den anden er Heidi Fog Hansen, som deler adresse med Michael Philip Hansen.

Mindre anlæg i 2022

Sammen med offentliggørelsen af den samlede kandidatliste har Michael Philip Hansen-listen fremlagt et 2022-budget, hvor bundlinjen er cirka 39 millioner kroner bedre end det budget, der er indgået et bredt forlig om i det nuværende byråd.

Forskellen skyldes blandt andet, at Michael Philip Hansen-listen opererer med et anlægsbudget, som i 2022 er mindre end det, der bliver vedtaget - faktisk cirka 39 millioner kroner mindre. Også i overslagsårene afsætter listen færre penge til anlægsprojekter og byggemodning, idet listen udover økonomien har stort fokus på de investeringer, som kommunen investerer i at få flere indbyggere.

Ud med Kolind

Det er dog ikke kun på anlægssiden, Michael Philip Hansen-listens budget adskiller sig markant fra byrådflertallets.

Det opererer nemlig også med færre driftsudgifter - første år en reduktion på 28 millioner kroner, de næstfølgende år 49 og 69 millioner kroner, og 86 millioner kroner i 2025.

Besparelserne skal blandt andet hentes i direktionen og kommunikationsafdelingen. Listen mener blandt andet, at kommunaldirektør Henrik Kolind skal opsiges, og at direktionen kun skal bestå af én person, som muligvis kan være den nuværende vicekommunaldirektør, Martin Lindgreen. Hvis ikke, skal han også siges op, mener Michael Philip Hansen-listen.

På driften vil listen kanalisere betydelige beløb over til beskæftigelses- og socialområdet, til skole- og børneområdet og til social- og omsorgsområdet.

Michael Philip Hansen benævner sig selv spids- og borgmesterkandidat, men for at blive borgmester kræver det i første omgang, at man bliver medlem af byrådet, og hvis Michael Philip Hansen-listen skal gøre sig forhåbninger om det, skal det gå betydeligt meget bedre, end det gjorde i 2013. Dengang fik liste M 53 stemmer, hvoraf de 40 var personlige stemmer på Michael Philip Hansen.

Et mandat i byrådet i Roskilde »koster« omkring 1300 stemmer.

