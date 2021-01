Se billedserie Mikael Østergaard Hansen og Mikael Larsen i virksomhedes laboartorium. Her bliver prøverne undersøgt for skimmelsvamp. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Generationsskifte hos indeklima-eksperter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Generationsskifte hos indeklima-eksperter

Roskilde - 13. januar 2021 kl. 11:39 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Betonvej 15 har i næsten ni år været hjemsted for rådgivningsvirksomheden Østergaard bygge & indeklimateknik med Mikael Østergaard Hansen stifter og ejer.

- Jeg etablerede virksomheden i 1998, da jeg så, at der var behov for rådgivning om fugt, skimmelsvamp og indeklima, siger ingeniør Mikael Østergaard Hansen.

Han var i selv med til at sætte opmærksomheden i gang om problemerne med den sundhedsskadelige skimmelsvamp, efter at han havde undersøgt Usserød Skoles indeklima for svamp.

- Den undersøgelse vakte interesse efter at den var blevet omtalt i pressen. Men det var først et par år efter, at jeg startede som selvstændig.

Solgt til højrehånd Nu har Mikael Østergaard Hansen solgt virksomheden til Mikkel Larsen, der er ingeniør og har været ansat i 12 år.

- Jeg har efterhånden nået en alder på 67 år, og familien vil gerne se mere til mig, så det var på tide at overdrage forretningen til en anden, siger Mikael Østergaard Hansen.

- Det var oplagt at spørge Mikkel Larsen, da han i forvejen var min højre hånd og godt inde i vores DNA, der i høj grad er viden om fugt og skimmelsvamp.

- Mikkel Larsen har været chefingeniør de seneste syv år og han har stået for oplæringen, når vi har fået nye medarbejdere.

Kender opgaver Da Mikkel Larsen fik tilbuddet om at overtage sagde han ja og ejerskiftet er sket ved årsskiftet.

- Jeg har i høj grad lavet det samme som Mikael Østergaard Hansen, men nu har jeg det fulde ansvar for virksomheden, siger Mikkel Larsen.

- Jeg har heldigvis gode kollegaer, der har været her i lang tid, så de kender deres opgaver.

- Selv om jeg bor i København, så har jeg ingen planer om at flytte virksomheden væk fra Roskilde, da vi ligger rigtig godt med let adgang til motorvejen.

Godt sted Hovedparten af virksomhedens kunder er i hovedstadsområdet, der er dog også opgaver i Roskilde, inden for virksomhedens kompetencer.

- Vi har for eksempel lige haft en facaderenovering af otte stænger rækkehuse med 20 lejligheder og vi skal lave en tagrenovering af seks boligblokke her i byen, siger Mikkel Larsen.

- De helt store opgaver som broer og højhuse er vi ikke store nok til at påtage os, til gengæld siger vi ikke nej til små opgaver fra almindelige mennesker, som for eksempel problemer med en kuldebro i en villa. Det er normalt opgaver, der vil være alt for dyre at sætte de store ingeniørvirksomheder til at behandle.