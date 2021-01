Sådan skal det være: Genbrugspladsen er skabt til aflevering af affald. En nordsjællænder forvandlede den søndag aften til et tag selv-bord. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Genbrugspladsen after dark: Storklunser måtte pænt aflevere

Roskilde - 11. januar 2021 kl. 14:04 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Genbrugspladserne bliver flittigt benyttet, og de fleste kommer for at læsse af. Søndag aften var der dog en undtagelse.

Lidt efter klokken 20 kom en Roskilde-borger ud til den døgnåbne plads på Vestre Hedevej, hvor borgeren lagde mærke til en mand, der var i fuld gang med at læsse varer ind i sin varebil. Klunsning er som bekendt ikke tilladt på Argos genbrugspladser, men det så varebilens ejer stort på, og efter at have bakset en masse hvidevarer ind i varerummet, kørte bilens ejer over til containerne med kasseret elektronik og begyndte at vælge ud, hvad han kunne bruge.

Vidnet ringede til politiet, som ikke nåede frem, inden klunseren forlod genbrugspladsen, men som til gengæld ventede på ham ude på Hedelandsvej, hvor han blev standset før ved motorvejstilkørslen.

I varerummet var der fem vaskemaskiner, tre køleskabe, to ovne, en dybfryser, 12 bærbare computere og lige så mange tv-skærme. Føreren af bilen - en 26-årig mand fra Helsingør - var mand nok til at erkende, at han havde hentet det hele på genbrugspladsen, og han fik lov til at vende om og pænt aflevere det hele, hvor han havde taget det. Han vil dog fortsat kunne se frem til et retsligt efterspil, eftersom han stadig er sigtet for tyveri.

Hvis klunseren ikke var blevet optaget under tyveriet, ville det formentlig have været en forholdsvis smal sag at finde frem til ham, eftersom genbrugspladsen er videoovervåget i de perioder af døgnet, hvor porten ikke er åben.

