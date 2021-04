Genåbning med goodiebags og folkedans

Se billedserie Gensynsglæden var stor på Himmelev Gymnasium, da eleverne atter kunne møde ind til undervisning. Først stod den dog på folkedans udenfor.

Roskilde - 06. april 2021

Der var stor gensynsglæde hos både lærere og elever på Himmelev Gymnasium, da der i dag blev taget hul på den gradvise genåbning af ungdomsuddannelserne. Genåbningen betyder, at halvdelen af skolens klasser møder til undervisning i denne uge, mens den anden halvdel får lov at vende tilbage i næste uge.

Tidligt op igen Især for 1.g'erne var det næsten som første skoledag, for de nåede ikke mange ugers undervisning efter studieretningsstart i november. Derfor var der da også en del teambuilding på skemaet.

- Det er fedt at være tilbage. Jeg har glædet mig så meget til at se alle de andre, fortæller en af pigerne i 1.y, der i dagens anledning var trukket ud på den lidt forblæste fodboldbane for at indlede dagen med folkedans sammen med teamlærer Charlotte Øland.

- Men det er egentlig ok, at vi kun har fysisk undervisning hver anden uge til at starte med. Man skal jo lige vænne sig til at stå tidligt op igen, griner hun.

Tilbage til papiret I 2.d indledte dansklærer Anne Vestergaard timen med at checke alle elevers coronapas. Det skal alle lærere i øvrigt, for det er en forudsætning for at være på skolen, at man kan fremvise negativ test, der højst er 72 timer gammel. Det gælder både elever og lærere.

- Jeg har faktisk printet kompendier til klassen for første gang i lang tid, afslører Anne Vestergaard.

I næste uge skal klassen nemlig arbejde hjemme, og så har de godt af at få læsestoffet om Det moderne Gennembrud på papir med hjem.

- Der er mange, der er rigtig trætte af at læse på en skærm hele tiden, så nu synes jeg, de skulle have lidt papir for en gangs skyld, siger Anne Vestergaard.

Der var i øvrigt goodiebags til alle til at forsøde de første timer tilbage på skolen.