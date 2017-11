Tvivl om hvad det vil betyde for gavekortene, hvis Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde går sammen, er en af årsagerne til, at fusionen er blevet udskudt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Gavekort og medlemmer spænder ben for hurtig fusion

Roskilde - 17. november 2017 kl. 06:08 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hurtigt fusion mellem Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde er blevet forpurret fra en uventet kant.

Ifølge de oplysninger, som DAGBLADET Roskilde har kunnet lytte sig frem til, så drejer det sig om noget så uventet som problemer med de mange gavekort, som Roskilde Handel udsteder til kunderne.

Gavekortene ejes teknisk set af Roskilde Handel, og hvis den forening lukkes, så er der frygt for, at gavekortene ikke kan indløses.

Finanstilsynet skal have været inde over sagen for at få rene linjer.

Roskilde Handels formand, Sven Overgaard, ønsker ikke at tale med DAGBLADET om sagen med henvisning til, at avisen tidligere har skrevet, at der var stor uenighed blandt medlemmerne om, fusionen overhovedet var en god ide.

Der er noget, som tyder på, at modstanden fortsat er til at tage at føle på internt i foreningen. Sådan lyder det i hvert tilfælde fra de medlemmer, som DAGBLADET har talt med.

- Det er en rigtig god ide, at bestyrelsen ikke haster det her igennem. Det er meget bedre med ro på og et gennemarbejdet og oplyst grundlag til at træffe beslutning på. Så kan det jo stadig ende med både ja og nej. Men i det mindste står medlemmer ikke tilbage og kan påstå, at vi ikke anede, hvad fusionen vil betyde for os. Det får bestyrelsen nu god tid til at gøre os klogere på, siger Henrik Settrup, som ejer tøjforretningen Monopol.

Erhvervsforum Roskilde har nu også meldt ud til sine medlemmer, at beslutningen om fusionen er udskudt.

Hos Erhvervsforum er forhåbningen, at en fusion kan være klar til 1. juli 2018.