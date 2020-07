Kriminalforsorgen vurderer, at den 60-årige, som Retten i Roskilde dømte for grov vold, ikke er egnet til en betinget dom. Derfor blev straffen på fire måneders fængsel gjort ubetinget. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Gav »nænsomme dask« i hovedet med jernværktøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gav »nænsomme dask« i hovedet med jernværktøj

Roskilde - 22. juli 2020 kl. 05:48 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal være forsigtig med, hvem man inviterer sig selv på besøg hos.

Det må en mand fra Roskilde sande, efter at han blev slået i hovedet med en stilladsnøgle, da værten syntes, det var på tide, han gik hjem.

Værten - en 60-årig mand med bopæl på Sankt Jørgensbjerg - har nu været i retten, der anså slagene for at være grov vold, der blev takseret til fire måneders ubetinget fængsel.

Den 60-årige forklarede, at de to var bekendte, idet de gennem 20 år var færdedes i det samme værtshusmiljø. En onsdag eftermiddag i februar løb de på hinanden ved et stoppested, hvor den bekendte sad og drak, og han foreslog, at han købte et par flasker vodka, som de i fællesskab kunne gøre kål på oppe i den 60-årige nærliggende lejlighed. Og sådan blev det.

Ifølge den 60-åriges forklaring i retten ragede de to dog uklar, da talen faldt på religion. Gæsten syntes, at det var dumt at have en religion, og han blev ophidset - »helt sort i øjnene« - og efterhånden også truende, syntes den 60-årige.

Bølgerne gik så højt, at den 60-årige greb en 20 centimeter lang stilladsnøgle, han havde liggende - et stykke metalredskab, der minder om en fastnøgle - og gav gæsten, hvad han selv beskrev som »et nænsomt dask i hovedet.«

- Så bad ham mig om at skride - som om han troede, at han var hjemme hos sig selv. Så sagde jeg: »Nu smutter du altså!« og gav ham et dask mere, sagde den 60-årige.

Han forsikrede, at han ikke havde til hensigt at skade sin gæst - »så ville jeg havde slået hårdere.« Det var alene for at pacificere ham og for at få ham til at gå sin vej, fordi han var bekymret for sit eget liv og velfærd. Han erkendte dog også, at han godt kunne være gået ind i et andet værelse, da gæsten begyndte at opføre sig truende, men han syntes, det var naturligt at forsvare sig, når man nu engang befandt sig i sit eget hjem.

Gæsten sagde ikke av, da han blev slået, og efter at have fået det andet dask, kom han til fornuft og gik frivilligt, fortalte den 60-årige.

Helt nænsomme var de to dask med stilladsnøglen næppe. Gæsten tog blødende på skadestuen, hvor der blev konstateret to flænger i hovedet, begge syv centimeter lange. Derfor måtte der have været tale om ret kraftige slag, mente retten.

Forsvareren argumenterede for, at der var tale om straffri nødværge, men retten var ikke enig, fordi den 60-årige havde haft mulighed for at gå ind i et andet værelse og ringe efter politiet.

Den 60-årige er ikke den typiske voldsmand og har ikke noget langt generalieblad, hvilket normalt ville betyde, at der kunne afsiges en betinget dom, men Kriminalforsorgen har vurderet, at den 60-årige ikke er egnet til at modtage en betinget dom med samfundstjeneste. Derfor blev straffen gjort ubetinget, og han har nu udsigt til at skulle afsone fire måneders fængsel.

relaterede artikler

Kamphaner afgjorde mellemværende på tanken i Viby 09. oktober 2019 kl. 04:58

Afstraffet: Mand stukket ned i køkkenet 25. juni 2018 kl. 11:56

Mand dømt for grov vold to gange inden for et år 15. januar 2017 kl. 08:57