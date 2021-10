Brandvæsen, politi og gastekniker troppede op, da en gasledning blev gravet over ved plejehjemmet i Ågerup. Det samme skete for en måned siden. Foto: Presse-fotos.dk

Gasudslip ved plejehjem - igen

Inden teknikeren ankom og slukkede for gassen små tre kvarter efter den første melding, valgte brandvæsen og politi at bede Gundsø Omsorgscenter om at lukke døre og vinduer for at undgå, at de trak gasholdig luft ind.