Materielgården tog i går fat på at måle tykkelsen på isen, her på Himmelsøen, hvor der hurtigt bliver dybt. Det er en potentielt farlig opgave, som blandt andre kræver en sikkerhedsline ind til land. Endnu er isen ikke tyk nok til at kunne bære. Foto: Materielgården

Gang i ismålingerne: Derfor er isen så farlig

Cirka en tredjedel af de søer og gadekær, som kommunen tjekker istykkelse på, blev tjekket i løbet af i tirsdagen, og meldingen er, at ingen af søerne endnu er sikre til at færdes på.

- Alle de målinger, vi tog, lå mellem otte og 12-13 centimeter. Vi skal have en tykkelse på 13 centimeter, før vi åbner for færdsel på isen. Selv om vi har tykkelser med 13 centimeter, så åbner vi ikke, fordi vi tager flere målinger alle steder, og alle steder var der også istykkelser under 13 centimeter, siger formand for Materielgården, Carsten Leth.