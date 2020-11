For at sprede kunderne i juletiden gør PostNord det igen muligt at hente pakker i sit distributionscenter på Industrivej i Roskilde, men kun frem til nytår. Foto: Kenn Thomsen

Gammelt posthus gør comeback: Hent julepakkerne frem til nytår

Som kunde kan man ikke selv vælge Industrivej, når man handler på nettet, men man kan opleve at få automatisk besked via sms, mail eller i PostNords app, hvis PostNord har måttet flytte nogle pakker til afhentning på Industrivej, selvom man egentlig havde valgt et andet sted i nærheden.

- Vi forsøger at fordele vores kunder på flere fysiske lokationer for at aflaste nogle af vores største udleveringssteder. På den måde mindskes kødannelse og smitterisiko, når nu både coronavirus og juletrængsel er i spil. Jeg håber på kundernes forståelse for, at de kan blive bedt om at hente deres pakke et andet sted end ønsket. Det gør vi udelukkende for at skabe tryghed, når julepakkerne skal hentes, siger Mette Morsing, distriktschef i PostNord.