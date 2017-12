Gammel kending bliver ny forpagter i Viby Sj. Idrætscenter

Nogle julegaver må man godt få lidt på forskud. I Viby må det være nyheden om, at mange måneders spekulationer er slut. Viby Sj. Idrætscenters Cafeteria har fået en ny forpagter. Og det er endda kendte kræfter, som tager over den 1. januar.

Roskilde Kongrescenter, som har ansvaret for Viby Sj. Idrætscenter, har nemlig forhandlet en aftale på plads med Clean Company. Bag dette firma står Heidi og Jim Hougaard. De fleste brugere vil kende Jim Hougaard, da han i knap tre år stået for rengøring og opsyn af hallen.

- Det er en gammel drøm om at starte sin egen café, siger Jim Hougaard og fortæller, at han sammen med sin hustru kender hallen rigtig godt og kunne se nogle muligheder for at lave en rigtig café i stedet for et cafeteria.