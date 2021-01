Se billedserie Den tidligere Gundsømagle Børnehave forfalder. Men hvad skal den bruges til? De to mest lokalt valgte byrådsmedlemmer giver deres bud, og de er ikke enige. Foto: Lars Kimer

Gammel børnehave kan blive til ældreboliger

Roskilde - 09. januar 2021 kl. 15:51 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I en længere årrække var børnehaven ved Gundsømagle Bytorv byens eneste børneinstitution, men de senere år har den været brugt til flygtningeboliger, og nu står den tom.

Men hvad skal der ske med bygningen? Spørger man manden med ansvaret for bygninger i Roskilde Kommune, så er det planen, at den igen skal bruges til børnehus, hvis ellers det kan betale sig at sætte den i stand.

Spørger man kommunens dagtilbudschef, og ser man i de seneste analyser på, om der er nok daginstitutionspladser til byens børn, så er svaret, at der ikke er et behov for mere kapacitet de næste fem år. Der er 110 børnehavepladser og også nok vuggestuepladser. Ifølge prognoserne frem mod 2024 er det nok kapacitet.

På trods af det vil byrådsmedlem Marianne Kiærulff (V) gerne beholde grunden og bygningen.

- Jeg kan se, at byen vokser, så jeg synes, vi skal holde bygningen og grunden lidt i baghånden. Det kan være, vi får brug for mere institutionskapacitet, og så vil det være dumt igen at skulle ud for at købe. Det kunne også være, at bygningen kunne bruges til kulturelle formål, siger Marianne Kiærulff.

Morten Gjerskov (S) har en helt anden ide med grunden.

- Bygningen er i virkelig ringe kvalitet, så jeg kan slet ikke se, at det skal kunne betale sig at renovere den, så den kan blive børnehave igen. Jeg synes, arealet vil gavne byen mest, hvis vi lavede boliger til ældre på grunden. Noget rækkehus, med små boliger. Det bliver nærmest ikke mere centralt for byens ældre. Busstoppestedet er nærmest på dørtrinnet, Dagli Brugsen er 50 meter væk, og biblioteket er lige ved hånden. Vil man i ældreklubben, så er der en god sti og 2-300 meters gang over til den. Vil vi have ældreboliger centralt, så er det noget nær den eneste mulighed, for byen ønsker ikke byggeri hverken på byfestpladsen eller fodboldbanerne, siger Morten Gjerskov.