Gamle drengerøve slår igennem

Roskilde - 13. december 2020 kl. 09:58 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Her har de store drenge det sjovt, det er den umiddelbare opfattelse, når man træder ind i Maeng-Ho Thaiboksning Roskildes lokaler på Industrivej, når motionsholdet for de plus 40-årige mænd mødes.

Der bliver drillet og givet igen mens overtøjet ryger af og der gøres klar til at træde ind i træningslokalet.

Mændene er ikke bange for at fortælle, at når de går ind på tæpperne så er det en drengerøvsdrøm, der bliver til virkelighed, samtidig med at der trænes hårdt.

Alle ugens øvrige dage og timer er drengerøvene noget helt andet. De er familiefædre og har vidt forskellige job, der ikke leder tankerne hen på en boksesport. En opremsning af jobbene lyder: Pilot, revisor, skoleleder, bankdirektør, bilforhandler, it-mand, tandlæge, finansrådgiver og politimand.

Sammenhold

Spørger man dem om, hvorfor de har valgt thaiboxing som motionsform er svarene nogenlunde enslydende:

- Det er en hård træning, hvor der samtidig er et godt socialt sammenhold og man lærer hele tiden noget nyt, fortæller Anders Frederiksen på 44 år.

- Sporten er udfordrende rent motorisk, hvor man skal bevæge sig på mange måder, hvor man skal tænke over, hvad man gør.

Han kendte sporten i forvejen, da hans søn tidligere har gået til thaiboxing, og der fik Anders Frederiksen selv prøvet sporten. Da han tog fat i træner Hans Emil Olesen fra Maeng-Ho Thaiboksning Roskilde og foreslog, at der skulle laves et motionshold for de plus fyrreårige kom der gang i træningen

Liv med thaiboxing

For Hans Emil Olesen har sporten været en fast del af livet, siden han som stor dreng blev udfordret af en jævnaldrende dreng, som han ikke kunne med. De to blev enige om at mødes i thaiboxe-klubben for at få klaret sagerne.

- Der kom jeg på hårdt arbejde, siger Hans Emil Olesen.

- Men jeg blev grebet af sporten, og faktisk blev vi gode venner. Siden har sporten været en stor del af mit liv. Jeg har både boet i Holland og Thailand for at dyrke sporten.

I dag er sporten stadig en stor del af Hans Emil Olesens liv, men der bliver også tid til at passe et job som direktør og medarbejder i et billeasingfirma.

Langt de fleste på motionsholdet har ikke dyrket thaiboxing før, de er blevet opfordret til at prøve sporten via deres familie, venner eller bekendte.

- Jeg blev inviteret til at være med, da jeg mødte en af de andre deltagere til en fest, siger Kasper Thomsen på 40 år, som til dagligt er tandlæge.

- Han sagde at det kunne være sjovt, og så endte jeg her og jeg synes at det er en sjov form for træning, hvor man får trænet sin koordinationsevne, styrke og udholdenhed, samtidig med, at man er sammen med nogle fine folk.

Venteliste

De ni på holdet er ikke ene om at være begejstret over sporten, fortæller Hans Emil Olesen:

- Der er venteliste til motionsholdene og nu har vi to hold om ugen, så det er noget som tyder på at vi har ramt rigtig med tilbuddet. Jeg kan da også se, hvor hård de træner og samtidig har det sjovt.

Maeng-Ho Thaiboksning Roskilde har hold fra seks år og opefter.