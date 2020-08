Gamle drenge holdt ny tradition i hævd

Som institution er Roskilde Kloster fra 1699. Den Kongelige Livgardes Musikkorps blev oprettet sammen med livgarden i 1658. Så det er et par »gamle drenge,« som i aftes kunne holde den ny tradition i hævd med at mødes en gang hver sommer.

Siden 2010 har musikkorpset spillet ved Roskilde Kloster, omend det et par gange har været nødvendigt at aflyse på grund af regn. Disse koncerter er hver gang blevet afviklet på et senere tidspunkt.