Game on eller game over? Kunstmuseum har næsten færdig udstilling stående klar

Museumsinspektør Magnus Kaslov venter på at få lov at vise første del af udstillingen »Games« på Museet for Samtidskunst. Udstillingen er stort set færdig, men mangler et par enkelte detaljer. For eksempel skal illustratoren Jesper Ejsing lave en stregtegning på det lange spilbord. Foto: Jørgen C. Jørgensen