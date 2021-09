Se billedserie Det var i træerne bag ved, at en fugl så sig sur på Zoe. Fra venstre er det Haley, Zoe og deres mor, Nadia Witt, samt hunden Coco. Foto: Britt Nielsen

Gal fugl overfaldt seks-årig pige

Roskilde - 19. september 2021 Af Britt Nielsen

Familien Witt skulle bare gå en lille tur onsdag i denne uge med hunden Coco tæt på hjemmet på Galpestykket. Der er stier både langs boligerne og indimellem rækkehusene. På en sti falder mor Nadia Witt i snak med en anden hundeejer.

Seks-årige Zoe og fire-årige Haley gør på et tidspunkt opmærksom på, at der sidder en stor sort fugl i et træ lige ved siden af, som kigger ned på dem.

Snakken fortsætter, men lidt efter vælger Zoe at løbe ned af stien. Hun er derfor et stykke fra sin mor, da Nadia Witt ud af sin øjenkrog opfatter, at fuglen er lettet og nu flyver efter Zoe.

- Jeg begynder at løbe efter. Den dykkede ned og satte sig på hendes skulder og begyndte at hakke hende i hovedet, siger Nadia Witt, som når op til Zoe og forsøger at skræmme fuglen ved at slå efter den med en børneparaply.

Først er fuglen ligeglad, men da hun rammer den, flyver den endelig væk. Men den har ikke opgivet og dykker ned cirka hver anden meter. Nu går Nadia Witt ved siden af sin datter sammen med lillesøster Haley, så fuglen får ikke ramt på Zoe igen.

- Det var kun Zoe, den var efter. Begge mine piger skreg af skræk, græd og blev rigtig bange for det hele, siger Nadia Witt og fortæller, at da de kommer ind mellem rækkehusene, dukker der en kvinde op, som går i en anden retning.

Det får måske forvirret fuglen, som flyver i retning af den nye kvinde. Det udnytter Nadia Witt og de to piger til at løbe hjem i sikkerhed.

Måske fordi hun havde nogle tykke fletninger, har Zoe umiddelbart ingen mærker efter fuglens overfald.

Zoe viser, hvor på stien fuglen satte sig på hende. Hun ser nogle billeder af forskellige fugle, da det kunne være både en allike, råge eller krage. Zoe er sikker på, at det var en råge.

Episoden har gjort hele familien usikre på fugle i luften, og de har de seneste dage haft de små børneparaplyer med, når de lufter Coco.

Meget svær situation Vildtkonsulent Henrik Jørgensen fra Naturstyrelsen kalder fuglens overfald meget usædvanlig episode på denne årstid.

- Det lyder meget underligt. Det er en ud af en million. Der er ingen god forklaring, siger Henrik Jørgensen og oplyser, at der indimellem er lignende episode om foråret, hvor det altid handler om, at fuglene vil beskytte deres unger.

- Selvfølgelig bliver familien forskrækket. Mit bedste bud er, at det ikke sker igen, men jeg kan selvfølgelig ikke give garantier, siger Henrik Jørgensen og fortæller, at skulle andre blive overfaldet af fuglen i Svogerslev, kommer han gerne ud og prøver at fremprovokere den.

Men det er en ekstrem svær situation. For hvis det sker igen, så ville det oplagte være at forsøge at skyde fuglen.

- Men det er svært at skyde den i en by. Og hvordan kan vi være sikker på, at det er den rigtige fugl, vi skyder, spørger Henrik Jørgensen, hvis bedste råd er præcis, som Nadia Witt gjorde.

- Slå til den, hak den med noget. Fuglen har nemmere ved at blive forskrækket end mennesker, siger Henrik Jørgensen og fortæller, at man også oplever nogle gange eksempelvis en fasan med mandsmod, som forsøger at overfalde en traktor, selv om det ikke helt giver mening.