Se billedserie Louise og Flemming Hastrup fra Amager var de første gæster på Vikingeskibsmuseet, da det genåbnede mandag klokken 13 efter knap tre måneders coronanedlukning. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Gæsterne er tilbage på Vikingeskibsmuseet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gæsterne er tilbage på Vikingeskibsmuseet

Roskilde - 08. juni 2020 kl. 16:27 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et par minutter efter Vikingeskibsmuseets genåbning har de første gæster fundet frem til billetlugen. Det er Louise og Flemming Hastrup, der har taget turen fra Amager for at komme på museet.

- Vi har holdt øje med, hvornår de åbner. Vi interesserer os meget for vikinger, siger Flemming Hastrup.

Parret har gået og ventet på genåbningen, for de er begge hjemme og har efterhånden været gennem puslespil og andre sysler.

- Så er det jo fantastisk, at vi endelig kan få tid til at gå på museum. Det er der ikke tid til normalt med arbejde 40 timer om ugen og hus og hund, siger Louise Hastrup, der stadig er hjemsendt fra sit arbejde i rejsebranchen, mens hendes mand har mistet sit arbejde.

De har fuld tillid til, at museet har styr på coronasituationen. Museet har da også gjort sit yderste for, at alle trygt kan gå på museum ved at udskyde genåbningen for at gennemføre en række både midlertidige og varige forandringer.

Museet ved endnu ikke helt, hvor mange gæster de skal regne med at se. De udenlandske gæster, der plejer at fylde mest, er foreløbigt stort set afskrevet bortset fra tyskerne, men ellers er det danskerne, håbet knytter sig til.

Selvom flere danskere nok vil holde ferien herhjemme i år, regner Vikingeskibsmuseet som udgangspunkt også med en nedgang på 20-30 procent for danske gæster. Et kernepublikum for museet er bedsteforældre med lidt større børnebørn, men de vil måske stadig være forsigtige med at komme ud.

- Det vigtigste er at få lov at åbne igen, og så må vi se, hvordan det går, siger Rikke Johansen, kommunikationsansvarlig på Vikingeskibsmuseet.

Hun er dog positivt overrasket over, at der efter den første times åbningstid er blevet købt 15 billetter.

Billetten til 125 kroner for en voksen gælder som sæsonpas for resten af året, og børn under 18 år er gratis. Indtil skoleferien er museet åbent klokken 13 til 17 på hverdage, så der er plads til skoleklasser først på dagen, mens museet også er i dialog med ældreforeninger om at give dem adgang før den almindelige åbningstid for at gøre det mere trygt for den aldersgruppe.