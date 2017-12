Se billedserie Der var godt besøg på julemarkedet i Stændertorvet lørdag, fredag og søndag var det mere småt med fremmødet. De fleste af dem DAGBLADET fik snakket med kunne godt tænke sig et større julemarked. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Gæster om julemarked: Det må godt være større

Roskilde - 04. december 2017 kl. 10:52 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde: Gløgg og æbleskiver blander sig med kunsthåndværk, øl, julepynt, fåreskind og flot træskærearbejde. Og i weekenden fik den cocktail så tilsat en ordentlig flok roskildensere, og så var opskriften på en succes lagt.

Det var nemlig første weekend, at årets julemarked på Stændertorvet holdt åbent, og de 20 boder - mod 18 sidste år - var velbesøgte.

- Det er da hyggeligt. Jeg elsker at kunne gå her midt i byen og hygge, siger Pernille Jandrup, som er på julemarked med sin mand, Per Sørensen.

- Jeg synes jo godt, at man kunne gøre mere plads til lokalt kunsthåndværk, keramik og glas. Det er rart, at man kan finde unikke, lokale ting. Jeg ville elske, hvis hele torvet var fyldt med julemarked, siger hun.

Ved et bord har Tina Christoffersen fra Tune slået sig ned. Familien skal lige have lidt varmt, inden turen går videre rundt på markedet.

- Uden torvedagen havde det været for lille. For os er det vigtigt, at der er mulighed for at sidde og få lidt at spise og drikke med ungerne, siger hun.

At julemarkedet trækker folk til er Therese Overgaard fra København et eksempel på.

- Vi tog til Roskilde, fordi vi gerne ville til julemarked. Jeg kender dem fra Tyskland, og jeg ville gerne finde noget, der var lidt mindre, men det her er næsten for lille. Jeg havde forestillet mig, at julemarkedet fyldte hele torvet, siger hun.

