Retten i Roskilde har givet landmand Ole Christiansen medhold i, at Roskilde Kommune ikke kan pålægge ham at udlede sit spildevand til kloakken. Den dom kan danne præcedens for mange landmænd og kommuner. Foto: Steen Østbjerg

Gadstrup-landmands sejr rokker ved hele systemet

Roskilde - 25. november 2017 kl. 10:41 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landmand Ole Christiansen fra Gadstrup er en glad mand i disse dage. Efter en tre år lang tvist med Roskilde Kommune har han fået byrettens ord for, at kommunen ikke kan pålægge ham at tilslutte bedriftens spildevand til kloakken uden konkret dokumentation for, at han forurener.

- Roskilde Kommune har kun siddet på sin flade bagdel og masseudstedt påbud uden at give dokumentation for det, som man skal ifølge loven, siger han.

Ole Christiansen fik påbuddet i 2014, men holdt modsat de fleste andre på sin ret. Han bad kommunen om dokumentation for, at hans løsning forurenede vandløbet, men det var kommunen ikke lydhør overfor, og sagen endte i retten.

Her slår dommen fast, at Syvbækken er forurenet, men at der ikke er belæg for, at Ole Christiansens spildevand er skyld i det.

Retten lægger vægt på, at kommunen ikke har undersøgt de faktiske forhold, men begrunder sit krav med statens data for miljøtilstanden i vandløbet.

Dommen har også vakt opsigt blandt landmænd og kommuner i andre dele af landet, og Ole Christiansens sag kan få vidtrækkende konsekvenser.

- Denne her sag kommer til at danne præcedens for rigtig mange andre over det ganske land. Vi er nok 100.000 eller mere i Danmark, som bliver afkrævet, at vi skal gøre noget ved vores spildevand, men kommunen har ikke været ude at lave de undersøgelser, de skal, siger Ole Christiansen, som dog stadig afventer, om Roskilde Kommune anker dommen.