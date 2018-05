Gadstrup hopper på e-sport bølgen

- Vores første arrangement med e-sport bliver en FIFA turnering, som kommer til at foregå inden sommerferien, men vi har ikke den præcise dato endnu. Derudover snakker vi om at holde LAN-partys engang efter sommerferien. Der håber vi selvfølgelig at se en masse unge mennesker. Vi håber også på at se nogle nye ansigter i foreningslivet, siger Søren Tofte.

- Vi er stadig i opstartsfasen, hvor vi skal teste udstyr af og se hvor stor en interesse, der er for E-sport i Gadstrup. Men vi oplever da, at folk synes det er et spændende initiativ, så jeg tror da på, at det nok skal blive populært. På den lange bane håber vi på, at folk kan komme til at gå fast til e-sport i Ramsø Hallen. Det er både for de rutinerede computerspillere, men også dem som gerne vil lære at spille, siger han.