Gaderæsfinale forpurret af fælles politiaktion: 180 personer sigtet

Roskilde - 05. oktober 2020 kl. 12:18 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det var ikke ventet i Midt- og Vestsjællands Politi, da de fredag aften fik flere anmeldelser om ulovligt gaderæs ved butiksområde for enden af Industrivej.

Flere patruljer for til stedet, hvor op mod 200 biler var samlet, og da der ikke var mange flugtmuligheder, kunne politiet sigte 180 personer for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Politiet er før mødt til et formodet gaderæs samme sted, men det var først om lørdagen, de denne gang havde ventet at skulle slå til mod ulovlige gaderæs.

Nys om sæsonfinale Her stod Vestegnens Politi i spidsen for et samarbejde med Københavns, Nordsjællands og Midt- og Vestsjællands Politi om at sætte ind over gaderæs i flere byer, da de havde fået nys om, at sæsonafslutningen på de såkaldte »Striben«-arrangementer ville finde sted.

Det viste sig da også at holde stik. Selvom det ikke lykkedes at gribe nogen i at køre ræs, blev over 400 personer sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet, og de kan nu vente en bøde.

Langt flere var mødt op til gaderæsene, men det var især på Industrivej i Roskilde og i Ishøj, at mange blev pågrebet.

I Gadstrup var op mod 100 biler og mindst 200 personer samlet på Salløvvej, da politiet troppede op kort før midnat. Men kun 14 blev sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet, da mange kunne nå at tage flugten i bil eller til fods. Tre bilejere fik dog en parkeringsbøde i stedet, da de havde efterladt bilen på en cykelsti.

De sigtede kommer fra forskellige steder på Sjælland, men Midt- og Vestsjællands Politi har på nuværende tidspunkt ikke overblik over, om der er sammenfald mellem nogle af de personer, der er blevet sigtet ved de forskellige aktioner.

Håber på løsning Hvis det står til troende, at den forgangne weekend var afslutningen på årets sæson, vil der blive mere stille omkring »Striben«-arrangementerne i den kommende tid.

Politiet arbejder sammen med kommuner og vejmyndigheder på at komme de ulovlige arrangementer til livs ved at finde en forsvarlig måde at afvikle kapkørsel på forsvarlig vis, uden politiet skal bruge en masse ressourcer på at rende efter det.

- Hvad det ender med, ved vi ikke endnu. Der er det, vi gerne vil have fat i nogle af arrangørerne om, hvad det er, de gerne vil have, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

