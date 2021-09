Se billedserie Gadeplan byder igen inden for på Paramount, når der er koncert med Pede B og Rap Battle Royal den 2. oktober. Foto: Thomas Olsen

Gadeplan genåbner med Pede B og freestyleshow

Roskilde - 01. september 2021 kl. 16:02 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Lige siden coronaen brød ud og i et bredt omfang lagde kulturlivet ned, har hiphopforeningen Gadeplan, der holder til på Paramount, overordnet også ligget stille. Udover at afholde en konkurrence, hvor spirende raptalenter kunne vinde indspilningstid i et etableret musikstudie, har restriktioner gjort, at foreningen ikke kunne arrangere koncerter, men det bliver der snart lavet om på. Gadeplan er således klar med en ny aften i rappens tegn, når dørene igen slås op til hiphopfest den 2. oktober. Her bliver den kendte rapper Pede B hovednavnet.

- Han er ligesom husets favorit, havde jeg nær sagt. Pede B har været her før og er knalddygtig freestylerapper, fortæller en glad bestyrelsesformand i Gadeplan, Kalle Vedsmand Joensen, der til genåbningskoncerten endda byder på mere freestyle.

Freestyleshowet Rap Battle Royal gæster nemlig også Paramount.

- Jeg var inde at se dem for nogle måneder siden. Det var den fedeste koncert. Normalt er freestylerap noget med »din mor« og »jeg er for sej«, men her er det delt op i sketches, hvor rapperne får nøgleord fra publikum og rapper om dem. Og det er fire gutter, som alle er tidligere medaljevindere til DM i freestyle, forklarer Kalle Vedsmand Joensen.

Lokale og unge på scenen Som om det ikke var nok, kan man på aftenen desuden opleve den næsten lokale hiphop-duo Swiff & Charlie Charles, som kommer fra Jyllinge, samt upcoming-rapperen Dreas-H - ligesom et par helt unge artister får chancen for at stå på en scene for allerførste gang. Netop at give en chance til unge rapartister er fortsat en af grundværdierne i Gadeplan.

- Selvom vi har et stort navn på, skal vi ikke gå ned på vores fokus på at få nye folk frem i verden, siger Kalle Vedsmand Joensen.

- Jeg tror, vi alle er sultne efter at komme i gang igen for fulde gardiner - og det kommer vi også til, siger bestyrelsesformand Kalle Vedsmand Joensen om forventningerne til den kommende koncert. Foto: Thomas Olsen

Sultne efter koncerter Under nedlukningen er Kalle Vedsmand Joensen gået fra at være bestyrelsesmedlem til at blive formand i Gadeplan, mens han stadig har tjansen som booker. Bare det at kunne samles til bestyrelsesmøde viste sig for en stund at være en udfordring, og først for tre måneder siden følte bestyrelsen sig sikker på, at man kunne planlægge og også gennemføre en koncert oven på coronaen.

Nu er foreningen endelig klar til at give den gas på ny.

- Vi har ikke haft mulighed for at holde koncerter, så det har påvirket os i bestyrelsen. Jeg tror, vi alle er sultne efter at komme i gang igen for fulde gardiner - og det kommer vi også til, siger Kalle Vedsmand Joensen med henvisning til den kommende koncert.

Jagter frivillige Noget, der i en forening som Gadeplan skal til for at kunne blive ved med at levere hårdtslående hiphopkoncerter, er dog frivillige. Dem er man i øjeblikket på udkig efter flere af.

- Vi har et fedt teamwork her, og vi knokler for at få frivillige herud, men det er svært - enten fordi det er gratis arbejde, eller fordi man skal arbejde, mens der er koncerter. Men de folk, som er her som frivillige, nyder det hver gang. Det var også sådan, jeg selv startede, og efter et år var jeg i bestyrelsen, siger Kalle Vedsmand Joensen.

Som frivillig i Gadeplan får man mad, drikke og masser en god musik, lover bestyrelsesformanden, der opfordrer alle, der kunne være interesserede, til at kigge forbi og hjælpe med at skabe en god aften.

- Det er fedt at vide, at alle folk hygger sig, fordi man har været med til at designe aftenen. Vi har det sjovt sammen, når vi arbejder, og man er aldrig alene, siger Kalle Vedsmand Joensen om det frivillige arbejde.

Genåbningskoncerten løber af stablen den 2. oktober, hvor dørene på Paramount åbner klokken 16. Billetter sættes snart til salg og kommer til at koste 195 kroner.

Udover Pede B og freestylerne i Rap Battle Royal gæster Jyllinge-duoen Swiff & Charlie Charles desuden Gadeplan til koncerten, ligesom nogle helt unge navne får lov at indtage scenen. Foto: Thomas Olsen

