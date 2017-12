Se billedserie Roskilde Domkirke og Nationalpark Skjoldungernes Land har torsdag den 21. december for tredje år i træk en fælles fejring af vintersolhvervet og årets korteste dag. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Gadelyset omkring domkirken slukkes alligevel ikke

Roskilde - 20. december 2017
Af Lars Ahn Pedersen

Roskilde Domkirke og Nationalpark Skjoldungernes Land kommer alligevel ikke til at agere lyseslukkere på årets korteste dag - i hvert fald ikke udendørs - når de for tredje år i træk har en fælles fejring af vintersolhvervet.

Det var ellers planen, at gadelyset omkring domkirken skulle slukkes torsdag den 21. december mellem klokken 16.30 og 18.30.

Men den idé er blevet lagt på hylden, efter at det viste sig, at ledningsnettet er forbundet på en måde, så det ville kræve, at en stor del af bymidten skulle mørklægges, og så vidt ønskede arrangørerne trods alt ikke at gå, selv om temaet for årets markering er »Mørke«.

I stedet nøjes man med at slukke lyset inde i domkirken klokken 17.28, som er det astronomiske vintersolhvervstidspunkt, hvor nationalparken og domkirken hælder længst væk fra solen. Derfra går det mod lysere tider igen.

Som de to foregående år vil morgendagens arrangement både indeholder salmer og korte indlæg om mørke-temaet. Blandt talerne er biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander, borgmester Joy Mogensen og naturcenterleder Tim Krat.

Men der bydes også på et musikalsk indslag med rapperen Christian Mauricio, og så kommer man ikke udenom, at hovedgæsten er den kendte astrofysiker Anja C. Andersen fra Niels Bohr Instituttet under Københavns Universitet. Hun vil fortælle om kosmisk mørke, og det er under hendes indlæg, at domkirken mørklægges.

- Jeg synes, det er helt vildt interessant, at vi har fået Anja C. Andersen med. Det giver en vekselvirkning mellem de forskellige input, og vi er med til at påvirke hinanden. Det er i hvert fald berigende for mig, og det håber jeg også, det vil være for de øvrige i kirkerummet, siger Anne-Sophie Olander, som har været med til at planlægge arrangementet i domkirken.