Gå trygt i teatret

I den kommende sæson præsenterer Roskilde Teater 28 forestillinger for voksne, 10 forestillinger for børn og i samarbejde med Roskilde Kommune otte forestillinger for byens skoleklasser. Lars Olsen, formand for Roskilde Teater, understreger, at teaterforeningen efterlever alle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, så publikum uden bekymring kan fokusere på den gode oplevelse i teatersalen.

- Vi glæder os meget til at byde publikum velkommen til den nye sæson, og vi håber, at det alsidige udbud af store teateroplevelser vil friste rigtigt mange i Roskilde og omegn. I år har vi et særligt budskab til publikum, nemlig at du trygt kan gå i teatret i Roskilde. Vi følger løbende med i Sundhedsmyndighedernes informationer og efterlever alle gældende retningslinjer. Derfor sender vi cirka en uge før den enkelte forestilling en mail til publikum med information om de aktuelle retningslinjer for aftens forestilling. På den måde vil publikum hele tiden være opdateret med hvilke retningslinjer, de forventes at efterleve, sådan at vi alle kan få en god og tryg oplevelse i teatret, siger han.