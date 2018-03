Se billedserie Der bliver varmet op til sæsonens første træning i Viby Løbeklub, hvor løbere i alle tempi er mødt op. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Gå, lunt, løb, ræs: Her kan alle få gang i futterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gå, lunt, løb, ræs: Her kan alle få gang i futterne

Roskilde - 19. marts 2018 kl. 16:05 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uanset om man blæser hen ad stierne eller kun lige kan slæbe sig fremad, er der nogen i Viby Løbeklub, man kan følges med.

På en kold, men flot søndag morgen starter klubben en ny sæson, hvor nogen går hele vejen og er tilfredse med det, mens andre træner for at løbe hurtigere og længere.

Sæsonen byder også på en enkelt nyskabelse. Klubben har oprettet et hold, der træner for at blive skarpe til kronprinsens motionsløb, Royal Run, den 21. maj sammen med 25.000 andre løbere.

- Vi har ikke haft tradition for at træne til et bestemt løb, men vi kunne se, at mange i klubben havde meldt sig til individuelt, og mange i byen, der ikke er med i klubben, har også meldt sig til, siger træner Claus Hansen.

Andre har helt andre ambitioner. Mindst otte er mødt op til søndagens træning med det mål bare at komme i gang med at løbe, og andre har nok i at gå.

50-årige Betina Hargum ligger et sted derimellem. Hun har meldt sig til walk'n'talk, men satser på at komme i gang med løb igen, efter hun før vinteren blev bremset af sygdom.

- Man får en masse glæde af det - det giver nogle endorfiner i kroppen. Jeg kunne mærke, da jeg tog løbetøjet på i morges, at jeg blev helt glad, siger hun.