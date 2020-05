- Jeg tror alle har følt ensomhed under corona, men der er jo desværre nogle, der sidder med den følelse hele tiden. Der tror jeg, at de her kort kunne være et godt udgangspunkt, siger Casper Øhlers, der sammen med Laura Veitland er frivillige i Byens Hus, der netop har skudt Corona Camino i gang. Foto: Anna Weinø

Gå en tur i byen med en ven eller en helt fremmed

Det blæser køligt, og vejret er gråt. Det er søndag i Roskilde, og jeg skal ud på en tur, jeg ikke før har været på. »Corona Camino« kalder de det. Et projekt skabt af Byens Hus, der under nedlukningen har fundet andre måder for folk at mødes. Projektet får folk til at tage en »walk'n'talk« ud i byen - enten med en ven eller en helt fremmed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her