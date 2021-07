Fysioterapeuter udvider forretningen: Overtager klinik i nabokommune

Visionen for Fysiodanmark Roskilde har i mange år været klar og tydelig: Alle i og omkring Roskilde fortjener at have fysik til det liv, de gerne vil leve. Igennem fysioterapi, genoptræning og forebyggelse har klinikken i Roskilde påvirket sundheden for rigtig mange borgere i og omkring Roskilde.

- Efter næsten syv fantastiske år med faglig udvikling, mentorfunktion, iværksætteri er klinikken nu et sted, hvor det rigtige er at overdrage den til de to erfarne fysioterapeuter Niels og Niels. Jeg er dybt taknemmelig over at have været med at skabe en klinik med en meget høj faglig standard og en personalegruppe i særklasse. Jeg er meget glad for, at det bliver min gode kollegaer fra Roskilde, der skal overtage klinikken. De kender FysioDanmark, klinikkens vision og deres erfaring er det helt rigtige for FysioDanmark Ølstykkes fremtid, siger Mads Hyldgaard.