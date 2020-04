Fysiopro i Jernbanegade kan se frem til at åbne igen. Ole Høyer er tryg ved situationen, selvom fysioterapeuter ikke kan undgå at komme helt tæt på andre mennesker i deres arbejde. Foto: Kristian Jørgensen

Fysioterapeut: Helt tryg ved at behandle

- Det kommer til at betyde rigtig meget, for vi har næsten ikke haft nogen omsætning overhovedet.

Klinikken har dog ikke ligget helt stille, men har haft åbent for kritisk behandling. I et fag som fysioterapi kan det ikke undgås at komme helt tæt på kunderne, men Ole Høyer er ikke bange for at blive udsat for smitte.