Fysiodanmark Roskildes administrerende direktør Niels Erichsen glæder sig over at have fået den højeste anmærkning fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Foto: Kim Rasmussen

Fysiocenter fik topkarakter

- Vi er meget stolte og glade over at have fået IKAS akkreditering og er særligt glade for, at vi nu har en god »eksamen« i blandt andet høj faglig kvalitet, patientsikkerhed, førstehjælp og hygiejne procedurer. Hvis man er i tvivl om, hvor man skal træne og genoptræne sine skader og eventuelt andre problemer, som kræver sundhedsfaglig viden, kan man i hvert fald være sikker på, at IKAS-godkendelsen står for højeste kvalitet, når man har brug for mere og andet end et traditionelt fitnesscenter, siger Fysiodanmark Roskildes administrerende direktør Niels Erichsen.