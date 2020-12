- Jeg er ikke for et forbud, men jeg tror, der er rigtig mange, der glemmer, hvor hårdt det er. Ikke kun for dyr, men også for mennesker, siger 30-årige Sarah Breilev Vinther, der lider af posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). Foto: Anna Weinø

Fyrværkeri fyrer op under angsten hos PTSD-ramte Sarah

Roskilde - 31. december 2020 kl. 10:57 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen

En traumatisk barndom har givet Sarah Breilev Vinther PTSD. Det bliver især aktiveret i perioder, hvor hun er stresset, men også omkring nytår, hvor fyrværkeriets høje knald får hendes angst til at blusse op.

- Jeg ryster, får tankemylder og mine følelser går op og ned. Det er som om, at hele kroppen bliver aktiveret til kamp, siger 30-årige Sarah Breilev Vinther, der fik diagnosen PTSD som 17-årig.

Krig eller ej Mange forbinder PTSD med soldater og krigsveteraner. Det er ikke svært at forestille sig, hvorfor fyrværkeriets høje brag minder om kamp og krig hos tidligere udsendte. Selvom Sarah Breilev Vinther aldrig har været i krig, reagerer hun stærkt på pludselige, høje lyde.

Hvad er PTSD? Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en stressreaktion, som kan opstå efter voldsomme oplevelser, fx krig og vold.

Lidt over to procent af den europæiske befolkning har PTSD.

Der er flere kvinder end mænd, og flere unge end ældre mennesker, der får PTSD.

Kilde: Psykiatrifonden Kilde: Psykiatrifonden - Jeg tror, det er ligegyldigt, om du har været i krig eller ej, så går kroppen i et slags chok og har svært ved at falde ned igen, siger Sarah Breilev Vinther, som derfor gerne vil fortælle om sine oplevelser på denne tid af året.

- Jeg vil gerne være ansigtet på en person, man ikke lige tror har et problem med fyrværkeri. I mange år har jeg bidt i det sure æble, men det ville være fedt at kunne snakke om det, siger hun.

Hold det til nytårsaften I Danmark må man affyre fyrværkeri fra den 27. december til og med 1. januar. Selvom det kun er seks dage om året, føles det som lang tid for Sarah Breilev Vinther. Hun ville ønske, at folk nøjedes med at affyre fyrværkeriet nytårsaften.

- Jeg forstår godt, at man gerne vil ud og skabe et minde med sine børn, men det kan man gøre med dem nytårsaften, for det hører nytårsaften til, og det har det altid gjort, siger hun.

Det er i dagene op til nytårsaften, der er sværest for Sarah Breilev Vinther, for her ved hun aldrig, hvornår det næste brag kommer. Eller hvor længe larmen varer.

- Det lyder åndssvagt, men det er nemmere nytårsaften, for der ved jeg, det kommer til at ske. Jeg tror ikke, det er alle med PTSD, der har det sådan, siger Sarah Breilev Vinther, der håber, folk vil være mere opmærksomme med nytårskrudtet.

- Man skal jo ikke indrette samfundet efter enkelte mennesker. Det er ikke min intention. Jeg vil bare gerne have, at folk tænker over, at der er mennesker, der har det rigtig svært ved nytår, siger hun.