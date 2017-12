Inge Lise Schou og Carlo Lund har efterhånden oplagret så mange romfade, at de må udvide. Her er de midt i julestuen ved nogle af træfadene, der rummer 50 og 100 liter. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Fyldte tønder: Romdestilleri må allerede udvide

- Vi vil gerne have flere fade, men vi har pladsproblemer, for her er allerede så mange, som brandmyndighederne tillader, så vi skal have bygget vores udhus om for at få plads til flere, siger Inge Lise Schou.