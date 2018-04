Fup-flisemænd forduftede

Efter flere tilfælde af bedrageri har Midt- og Vestsjællands Politi advaret mod at hyre håndværkere, der selv møder op for at tilbyde at udføre et arbejde, da det risikerer at ende i ekstraregninger og dårligt eller ufærdigt arbejde. At dømme efter bilen er der ikke tale om de samme udenlandske håndværkere, som blev anholdt på Nymarksvej i sidste uge.